Nachdem man bereits in den Modemetropolen Paris, Mailand, London und Los Angeles Stores eröffnete, stand nun vor kurzem das Golden Goose Deluxe Brand Flagship in Wien auf dem Programm. In der Nähe vom Stephansdom, am Bauernmarkt 15, hat sich das venezianische Label mit der eigenen Herren- und Damenkollektion sowie einer großen Auswahl an exklusiven Sneaker-Modellen einquartiert. Anlässlich des Openings am 18. Juni 2018, wurde auch ein streng limitierter Sneaker präsentiert, der Hi Star silver leaf.



Shopkonzept



Wie bereits in den anderen Flagship Stores, hat auch in Wien die Handschrift des Labels Golden Goose Deluxe Brand Einzug gehalten. Das Interieur spiegelt die CI der Contemporary Marke wieder, wobei man darauf achtete, die lokalen architektonischen Gegebenheiten mit in das Konzept einzuarbeiten.

Von: Christiane Marie Jördens