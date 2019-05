»Bei der diesjährigen Techtextil, der Leitmesse für Technische Textilien, wollen wir die Chance nutzen, um sowohl unsere Business Unit als auch unsere innovativen Produkte und Lösungen einem internationalen Publikum präsentieren zu können«, informiert Hannes Tschofen, Sales Director Technical Textiles der Getzner Textil AG. Gerade im Bereich Technische Textilien wurde in den letzten Jahren intensiv in Know-how, Infrastruktur und Ressourcen investiert. Neben dem Hauptstandort in Bludenz ist vor allem Bayreuth, mit den beiden Unternehmen SR Webatex und Blaha Textilveredelung, zu einem wichtigen Standbein in diesem Bereich geworden.

Auf der Messe werden vor allem der Schallschutz »acunic« sowie die innovative Workwear-Technologie »K 2836 WR by Getzner Textil« vorgestellt. Getzner Textil wird in der Halle 3.1 am Stand G33 zu finden sein.

Von: Márcia Neves