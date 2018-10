Das jüngste Label der Gerry Weber International AG, Talkabout, wird eingestellt. Im Zuge des laufenden Performance- Programms und Transformation wolle man sich in Zukunft auf die Kernmarken Gerry Weber, Taifun und Samoon sowie auf die Unternehmenstochter Hallhuber konzentrieren, so heißt es aus Halle/Westfalen (D).



»Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir als Unternehmen stehen, bündeln wir unsere Kräfte und konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft, um langfristig erfolgreich zu sein.Aus diesem Grunde werden wir die jüngste Marke der Gerry Weber-Gruppe einstellen«, so Johannes Ehling, Mitglied des Gerry Weber-Vorstands und designierter Vorstandssprecher.



Anfang März hatte es seitens Gerry Weber noch geheißen, dass Talkabout bei den Kunden sehr gut ankomme. Damals, Ende März 2018, lancierte man zudem das Online Label Gr[8]ful. Nun fällt Talkabout also dem Rotstift der Gruppe, die sich nun dringend der eigenen Sanierung widmen muss, zum Opfer.



Talkabout



Die Marke, die 2016 auf den Markt gebracht wurde, wurde rein für Wholesalekunden entwickelt und deckt die Nische zwischen Mainstream und Contemporary ab. Zuletzt hatte Talkabout laut Angaben von Gerry Weber rund 170 Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Benelux sowie in Budapest und Prag. Die letzte Kollektion wird im Februar 2019 ausgeliefert. Man hatte mit Talkabout zum ersten Mal eine reine Wholesale- Marke mit einer vollvertikalen Monatskollektion angeboten, inklusive einer individuellen Warensteuerung. Hier habe man laut der Gerry Weber-Gruppe nun Erfahrungen sammeln könen, die nun bei den Kernmarken angewendet werden. Das individuelle Warenwirtschaftssystem, das auf einer Reichweitenplanung basiert, soll ab 2019 bei den Marken Gerry Weber, Taifun und Samoon umgesetzt werden.



Von: Christiane Marie Jördens