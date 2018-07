Es ist der erste eigene Retail Store der Marke in Österreich. Gant hat den Vertrieb in der gesamten DACH-Region mit Jänner 2018 in die eigene Hand genommen und steuert nun auch das Österreich-Geschäft von der deutschen Niederlassung in Holzwickede aus. Der für Österreich zuständige Showroom befindet sich in München. Im Zuge der Neulancierung wird nun der erste Store der Marke hierzulande eröffnet. »Wir wollen das Markenerlebnis und die Markenwelt von Gant den Kunden wieder näherbringen«, sagt eine Sprecherin. »Der österreichische Markt hat noch viel Potenzial für uns.« Mit 280 Quadratmetern Verkaufsfläche wird der Store im Obergeschoß des Donau Zentrums die Damen- und Herrenkollektion sowie Accessoires und Footwear präsentieren.



In der Vergangenheit gab es mehrere Gant Stores und Outlets in Österreich, die teils von Franchise-Partnern, teils von der vormaligen Vertriebsagentur geführt wurden. Diese wurden in den letzten Jahren aber allesamt geschlossen. Weltweit gibt es derzeit rund 700 Gant-Stores, außerdem ist das Label bei ca. 5.000 Fachhändlern in über 60 Ländern erhältlich. In Österreich gibt es derzeit lediglich drei POS. »Hier streben wir mit der Einstellung eines Verantwortlichen für den österreichischen Vertrieb ein deutliches Wachstum an«, teilt das Unternehmen mit. Die Marke mit Sitz in Stockholm ist eine Tochter der schweizerischen Maus Frères Gruppe, die unter ihrem Dach auch Lacoste und Aigle vereint.

Von: Manuel Friedl