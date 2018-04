Goldene Ornamente verzieren das neu gestaltete, prächtige Tor des Freeport Fashion Outlets in Kleinhaugsdorf, an der tschechisch-österreichischen Grenze. Weiter geht es in den Mall-Bereich, wo man einen künstlichen Himmel geschaffen hat, in Anlehnung an den legendären Ceasars Palace in Las Vegas. Aber nicht nur die Glücksspielmetropole diente für das Redesign als Vorbild. Vor allem der Wiener Jugendstil diente bei der Neugestaltung als Inspiration.



Die gänzliche Neugestaltung des Freeport Fashion Outlets bewegte auch zahlreiche vertretene Marken dazu, ihre Shops in neuem Glanz erstrahlen zu lassen: So entschied sich etwa die Modemarke Guess dazu, den dortigen Outlet-Standort zum modernsten in ganz Europa umzugestalten. Weitere Labels, die ihre Shops im Outlet erneuern ließen, sind u.a. Nike, Adidas, Tommy Hilfiger und Tom Tailor.

»Mit dem neuen Design ist es uns gelungen, das Center auch neu zu positionieren und für weitere Top-Marken attraktiv zu machen. Neben dem Guess Outlet konnten wir Wellensteyn, Desigual, Benetton, Starbucks und Burger King für uns gewinnen«, freut sich Thomas Seikmann, Geschäftsführer des Freeport Fashion Outlets.

Von: Christiane Marie Jördens