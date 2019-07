Der Umbau ist bereits angelaufen. Nach Fertigstellung erwartet die Passagiere eine hochmoderne Terminalumgebung mit zentraler Sicherheitskontrolle, großflächigen Einkaufs-, Gastronomie- und Loungebereichen sowie einer zusätzlichen Gepäckausgabestation, wurde bei der Projektvorstellung betont. Die Arbeiten sollen bis 2023 abgeschlossen sein. Als »Herzstück“ des Entwicklungsprogramms gilt die geplante Süderweiterung: In einem eigenen Gebäude werden auf rund 70.000 m² neue Aufenthalts- und Lounge-Bereiche, zusätzliche Busgates sowie mehr als 30 neue Shopping- und Gastronomieangebote entstehen. Durch den Ausbau werden 10.000 m² zu den derzeit 20.000 m² an Shopping- und Gastrofläche hinzukommen. Dabei soll »ein starker Schwerpunkt« auf österreichischer Kulinarik und lokalen Marken liegen. Um die entsprechenden Partner zu finden, werden Anfang 2020 die Ausschreibungsverfahren beginnen. In den Shops der künftigen Süderweiterung sollen 2025 etwa 50 Mio. € erlöst werden.

Von: Manuel Friedl