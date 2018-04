Dank des Internets ist es heute so einfach wie nie zuvor, eine Vielzahl von potenziellen Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Einerseits. Denn aus Konsumentensicht stellt sich das oft ganz anders dar: Dank des Internets werden wir heute mit so viel unerwünschter Werbung überschwemmt wie noch nie zuvor. Ad Marketing, Social Media Marketing, Content Marketing und Influencer Marketing – Marketing ist omnipräsent, die Grenzen verschwimmen. Darum ist es gerade online so wichtig, alle Maßnahmen so zielgerichtet und passgenau zu planen und umzusetzen wie nur möglich.



Die Linzer Agentur Pulpmedia betreut Kunden wie Hervis, Hofer, Mercedes-Benz und Peek & Cloppenburg bei ihren Online-Kampagnen. Für die Österreichische Textil Zeitung halten Nadja Pracher (Leitung Media) und Katharina Ratzberger (Leitung Content) im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Fashion Inspiration Forum« einen Workshop ab.

Unter dem Titel »Social & Media: Wie aus einem User ein Kunde wird« werden u a. folgende Themen behandelt:

Wie definiere ich die Zielgruppen und Ziele für Online-Marketing-Maßnahmen?

Wie leite ich daraus eine Marketing-Strategie ab?

Wie integriere ich diese Marketing-Strategie in die Customer Journey?

Welche Best-Practice-Fälle können als Vorbild dienen?

Wann? 24. Mai 2018, 15 Uhr bis 18 Uhr

Wo? Wien (Details folgen)

Preis: 219 Euro (exkl. MWSt.)

Anmeldungen: per Email an k.dulberg@manstein.at

Von: Manuel Friedl