Zum 1. Oktober 2018 wird die dänische Marke Et Al in Deutschland, Österreich und in der Schweiz lanciert. Vertriebsspezialist Martin Gross übernimmt die operative Leitung der Et Al Deutschland, der deutschen Tochter des dänischen Mutterkonzerns, um die Marke einzuführen und am Markt zu etablieren. Gross arbeitete von 2009 bis 2018 im Sales- und Brand Management der dänischen CNS Group für die Marken Solid und Selected, zuletzt als Head of Brands & Sales Germany. Davor war er 8 Jahre als Area Manager für die Bestseller-Gruppe und als Key Account Manager der Daimler AG im Einsatz.



Über die Marke Et Al Kopenhagen



»Et Al Kopenhagen ist ein modernes und innovatives Produkt im mittleren Preissegment. Wir sind 100 Prozent Europa: wir entwickeln und produzieren in Europa. Unser Qualitätsversprechen, gekoppelt mit zeitlosem, skandinavischen Design »Made in Europe« kommt an und macht Spaß. Ich sehe sehr viel Potenzial für den Handel. Vor allem über flexible Konzepte wie Pop-Up Stores«, zeigt sich Gross von Et Al Kopenhagen überzeugt.



Et Al Kopenhagen, eine dänische Footwear-Marke für Männer und Frauen, wurde 2012 gegründet. Sie gehört zum Konzern Products by Craftsmen A/S mit Sitz in Kolding, Dänemark. Ebenfalls zur Holding gehören die Marken The Nordic und D N M R K. Et Al wird in Dänemark über den eigenen Onlineshop und im Handel vertrieben. Das Label bietet Sneaker und Chelsea Boots in typisch nordischem, reduziertem Design an. Die Schuhe werden ausschließlich in Europa produziert: Das Design erfolgt in Dänemark, die Produktion in Portugal und Italien.

Von: Christiane Marie Jördens