Der Abgang von Jose Martínez erfolge einvernehmlich, wie es seitens Esprit am 21. März 2018 heißt. Man bedauere seinen Fortgang sehr. Martínez hätte die Konzernergebnisse verbessert, vor allem durch seine Bemühungen um die Geschäfte, die angesetzte Restrukturierung der Organisation und die Verbesserung der Gesamtprofitabilität. Man habe sich nun erholt, sei schuldenfrei und verfüge über Nettobarmittel in Höhe von 4,57 Mrd. Hongkong-Dollar (rund 475 Mio. Euro).

Anders Kristiansen

Der 51-jährige Anders Kristiansen, neuer Executive Director und Group CEO von Esprit, arbeitete fünf Jahre für das britische Modeunternehmen New Look. Er kommentiert seine neue berufliche Herausforderung bei Esprit wie folgt:

»Esprit ist eine starke, globale Marke, die sich an einem aufregenden Punkt befindet. Ich werde mich darauf konzentrieren, dem enormen Potenzial des Konzerns zum Durchbruch zu verhelfen, um langfristig einen Shareholder-Wert garantieren zu können. Unser Ziel wird es sein, Marktanteile zurück zu gewinnen und schließlich Esprit wieder zu Wachstum zu verhelfen.«

Raymond Or

Ein neues Gesicht der operativen Esprit-Führungsebene ist auch der 68-jährige Rymond Or, bisher als Non Executive Chairman des Aufsichtsrats und Non Executive Director tätig. Or wird ab 1. Juni 2018 die Position des Executive Chairman im Aufsichtsrat und des Executive Directors von Esprit inne haben.

Von: Christiane Marie Jördens