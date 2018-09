Neben den Vorträgen gab es für die Teilnehmer des Dornbirn-GFC natürlich auch wieder die Möglichkeit zur Diskussion und zum Austausch. Mit rund 50 % lag der Anteil an Industrie-Vorträgen auch 2018 wieder sehr hoch. Viele Vorträge kamen neben Europa vor allem aus Japan, China, Taiwan, Indien, USA, Kanada und der Türkei. Dass sich der Anteil an internationalen Teilnehmern konstant steigert, zeigt auch die Teilnehmerstatistik: Rund 70 % der Tagungsteilnehmer kamen aus Europa und bereits 30 % aus Amerika und Asien. Die Zusammenarbeit und Synergie mit dem parallel stattgefundenen Smart Textiles Symposium in Dornbirn erfolgreich. Teilnehmer des Dornbirn-GFC konnten kostenlos die Vorträge am Symposium besuchen.



Paul Schlack/Wilhelm Albrecht Preis 2018



Auch der Paul Schlack/Wilhelm Albrecht Preis wurde beim Dornbirn-GFC verliehen. Er ging an Alexander Weise, RWTH Aachen mit seinem Projekt »Entwicklung graphenmodifizierter Multifilamentgarne zur Herstellung textiler Ladungsspeiche« sowie an Christoph Rieger, DITF/ITV Denkendorf, mit seiner Arbeit unter dem Titel »Entwicklung eines Herstellungsverfahrens für hochtemperaturstabile Meltblow-Vliesstoffe aus Polyethylenterephthalat und deren Charakterisierung«.

Premiere für Tagungs-App des Dornbirn-GFC



Seit 2018 können die Teilnehmer des Dornbirn-GFC eine eigens konzipierte Tagungs-App nutzen: So soll die Kommunikation und der Informationsfluss während der Tagung verbessert werden. Die Besucher haben die Gelegenheit, sich schon vorab über alle Vorträge und Referenten zu informieren. Auch auf das Networking wird so ein klarer Fokus gelegt: Durch die App sind alle Tagungsteilnehmer am Dornbirn-GFC vernetzt und können einfach miteinander kommunizieren.



Eines der diesjährigen Highlights waren die Plenarvorträge am Eröffnungstag des Dornbirn-GFC. So hielt etwa Bundeskanzler Sebastian Kurz per Videoeinspielung einen Vortrag über spannende Aspekte und Zukunftsaussichten der Branche. Zum Abschluss des Dornbirn-GFC durfte natürlich auch die ausgelassene Stimmung und das Entertainment nicht fehlen: Die Networking Party im Mohrenbräu sorgte für großen Andrang und eine entspannte Atmosphäre.



Der nächste Dornbirn-GFC Kongress findet von 11. bis 13. September 2019 statt. Schwerpunktthemen der 58. Internationalen Fasertagung Dornbirn werden sein:

Faserinnovationen

Circular Economy

Digitalisierung in der Faser- und Textilindustrie

Oberflächenmodifikation und Additive

Heimtextilien

Sport- und Freizeitbekleidung

Smart Textiles

Vliesstoffe

Wer sich bereits jetzt mit seinen Präsentationsvorschlägen für 2019 beim Österreichischen Faser-Institut bewerben will, kann dies per Email unter Angabe von Arbeitstitel, einer kurzen Inhaltsangabe und Kontaktdaten tun.

Von: Christiane Marie Jördens