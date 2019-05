Vor wenigen Wochen teilte der Salzburger Familienbetrieb H. Moser mit, dass der Geschäftsbetrieb der Trachtenmarke mit März 2020 eingestellt wird. Jetzt wurde doch noch eine andere Lösung gefunden: Die Unternehmerfamilie Proft, gleichzeitig Eigentümer des bayerischen Trachtenfilialisten Dollinger mit 24 Standorten, übernimmt die H. Moser GmbH zum 1. Juli 2019 und will den Geschäftsbetrieb in Salzburg aufrechterhalten. Die Kollektion F/S 2020 werde unter den neuen Eigentümern mit dem bestehenden Moser-Team erarbeitet, heißt es in einer Mitteilung. H. Moser bleibe dem Fachhandel als leistungsfähiger Partner erhalten. H. Moser war bisher einer der wichtigsten Lieferanten von Dollinger – und Dollinger der größte Kunde von H. Moser.

Kathrin und Sebastian Proft haben vor zwei Jahren bereits den Tiroler Strick- und Walkwarenhersteller Stapf übernommen.

Die Einzelhandelsgeschäfte der H. Moser GmbH in Salzburg verbleiben wie angekündigt im Besitz der Familie Moser und werden in bewährter Form weitergeführt.

Von: Manuel Friedl