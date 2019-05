Größe ist doch nicht alles, zumindest wenn es nach der Zufriedenheit der Mieter bzw. der Expansionsleiter der Marken geht. Der diesjährige Shopping-Center Performance Report (SCPR), eine Umfrage der Standortberatung Ecostra unter 72 Expansionsmanagern der Filialisten, die in insgesamt 151 Malls in Österreich vertreten sind, setzte die Vorarlberger an die Spitze des Zufriedenheits-Rankings, gefolgt vom Donautreff in Ottensheim und dem Europark in Salzburg. Dabei ist der Garnmarkt gar kein klassisches EKZ, sondern ein offenes Innenstadtkonzept, das im nächsten Jahr aber bereits erweitert werden soll.

Im Wiener Ranking ging The Mall als Sieger hervor, vor dem Riverside in Wien-Liesing und der Millenium City. Auf den Plätzen vier bis zehn folgen das Zentrum Hernals, die Lugner City, das Donauzentrum/Donauplex, das Aufhofcenter, die Galleria in Wien-Landstraße, das Q 19 sowie das Stadion Center. Nicht im Ranking, weil die erforderliche Mindestanzahl von fünf Bewertungen nicht erreicht wurde: die Ringstraßen Galerien (die gerade den Auszug mehrerer Mieter, darunter Marc O`Polo sowie Gloriette vermeldeten), Interspar EKZ Ottakring, der Meiselmarkt, das Großfeldzentrum sowie der Trillerparkt.

Von: Brigitte Pfeifer-Medlin