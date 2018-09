Bisher hatte Delka 34 Filialen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und dem Burgenland betrieben. Nun kam Anfang September mit dem neuen 366 Quadratmeter großen Shop im Einkaufszentrum WEZ in Bärnbach der 35. hinzu. Seit der Übernahme durch das Unternehmen Salamander vor etwa sieben Jahren wurde sowohl an der Positionierung sowie an den Shops von Delka gearbeitet. Auch das Sortiment wurde modernisiert. Nun will man auf die Expansion setzen. Eine Kooperation mit Kastner & Öhler, Projektentwickler des WEZ, bot nun die Möglichkeit zum Schritt in die Steiermark.

Von: Christiane Marie Jördens