Den Grundstein für den Shared Space in der Wiener Leopoldstadt, den Silvia Gattin und Maryam Yeganehfar gemeinsam bespielen, bildete ihre langjährige Freundschaft. Nun ist es bereits ein Jahr her, dass aus Silvia Gattins gleichnamigem Label für Mode und Wohnaccessoires sowie Maryam Yeganehfars Eventagentur Yamyam Event Production eine eingeschworene WG wurde. »Familie Holland« nennen sie sich inklusive Tochter und Hund liebevoll. Zur erweiterten Familie im Concept Space in der Hollandstraße gehört aber auch noch das Yoga Studio Fancy Pants, das einen ruhigen, freundlichen Raum im hinteren Teil des Shared Space bewohnt. Anlässlich des einjährigen Jubiläums traf die Österreichische Textil Zeitung die beiden Freundinnen zum Gespräch und erfuhr, wie man Mode und Wohnaccessoires, Eventagentur und Yogastudio unter einen Hut bringt, wie aus einer Freundschaft eine erfolgreiche Partnerschaft werden kann und was die Vorteile eines Shared Space-Modells sind. Und warum die beiden, die laut eigenen Angaben eine »Vorzeigeehe« führen, dringend eine ordentliche Kaffeemaschine brauchen.



Mehr zum Concept Space in der Hollandstraße lesen Sie in der kommenden Printausgabe der Österreichischen Textil Zeitung ab dem 23.04.2018.

Von: Birgit Nemec