Bereits im Wiener Donauzentrum betreibt CCC einen 800 Quadratmeter großen Premium Concept Store. Nun wird es das Konzept auch in Graz geben.

»Damit ist CCC in allen Shoppingcentern im Großraum Graz vertreten«, so CCC-General Manager Gerald Zimmermann, »denn als Grazer ist es mir eine ganz besondere Freude, dass wir auch im Murpark der größte Schuhhändler sind und noch dazu unser neues Ladenbau-Konzept einsetzen können.«



Das Premium Concept-Store Shopkonzept wurde von einem internationalen Architektenteam in London entwickelt und soll eine möglichst einfache Orientierung für die Kunden gewährleisten. Der Schuhtyp steht im Vordergrund, weshalb es auch spezielle Präsentationsinseln und eigene Spezialmöbel gibt.



»Mit der Filiale im Murpark betreibt CCC 47 Standorte in Österreich, wozu 23 Filialen in Kroatien und 13 in Slowenien kommen, wo wir heuer ebenfalls weiter expandieren werden, sowie 79 in Deutschland«, erzählt Zimmermann.

Von: Christiane Marie Jördens

Weitere Meldungen