In enger Zusammenarbeit mit der Agentur Sommerburg & Winterschloss wurde das Einrichtungskonzept für den neuen Showroom von Caprice entwickelt. Mehr als 80 Quadratmeter Ausstellungsfläche bieten die Räumlichkeiten, in denen bis zu 600 Schuhe gezeigt werden können. Die Markenbotschaft »Caprice ist Leder« steht im Fokus, unterstrichen durch diverse Lederarten, die ebenfalls im Konzept des Showrooms berücksichtigt wurden. Schaukästen mit antikem Schuhmacherwerkzeug sollen von der langen Historie der Schuhstadt Pirmasens zeugen, mit der das in dritter Generation geführte Unternehmen eng verbunden ist.



Es ist dies bereits der zweite Showroom seiner Art: Im vergangenen Sommer eröffnete Caprice bereits die neue Präsentationsfläche in der Detmolder Konzernzentrale.

Von: Christiane Marie Jördens