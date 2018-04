Der Brax Shop in der Elisabethstraße 6 in Westerland ist der erste auf der Nordseeinsel Sylt und gleichzeitig auch die erste Franchise-Filiale des Unternehmens. Nun verfügt man über 96 Stores weltweit.



Eröffnungsparty



Gemeinsam mit dem Magazin Bunte und dem Franchise-Partner Karl Max Hellner feierte das Label am 22. März 2018 das Opening mit rund 100 geladenen Gästen. Bekannte Gesichter wie Schauspielerin Emilia Schüle, Model Sara Nuru und Influencer wie Riccardo Simonetti waren mit dabei und schmökerten gleich in der aktuellen Frühjahrskollektion. In einer extrig eingerichteten Fotobox hatten die Gäste die Möglichkeit, sich persönliche Erinnerungen in Bilderform zu schaffen.



Der Store



Der neue Brax Shop auf Sylt umfasst 163 Quadratmeter Verkaufsfläche und basiert auf dem Smartline POS-Konzept mit LED-Beleuchtungstechnik, einer Lounge Area und überzeugt mit Digital Signage Windows. »Sylt ist eine der schönsten Inseln Deutschlands und ein optimaler Standort mit viel Strahlkraft für unsere Marke«, ist sich Marc Freyberg, Brax Director Marketing und Ecommerce, sicher.

Von: Christiane Marie Jördens