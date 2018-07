Müller Meirer löst somit den bisherigen Bogner-Lizenzpartner Unlimited Accessories ab. Die Firma Bogner hat seit 1994 Taschen in Lizenz. Sie war eine der ersten Lizenzen, die Bogner vergeben hat.



Steffen Neumann, Geschäftsführer von Müller Meirer, freut sich bereits auf die Zusammenarbeit mit dem Münchner Unternehmen: »Gemeinsam mit Bogner wollen wir den strategischen Grundstein für die Neuausrichtung und Expansion der etablierten Taschenkollektion der Marke legen.«

Die Taschenkollektion

Die Kollektion umfasst insgesamt zehn neu entwickelte Serien mit klassischen Shopper- , Handbag- und Shoulderbag-Formaten. Die Looks reichen von urban und sportlich bis hin zu modisch. Besondere Highlights sollen leuchtende Akzente, Details und Patterns darstellen, die für eine Verjüngung der Kollektion stehen.



Parallel zur Kollektionsübergabe der Bogner-Textilkollektionen werden die Bogner-Taschen sowohl in den Bogner Showrooms München, Düsseldorf und Zürich als auch in der historischen Heyne-Fabrik in Offenbach am Main zur MCP (müller meirer collection premiere) zum ersten Mal dem Handel gezeigt.

Von: Christiane Marie Jördens