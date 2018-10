Der neue und erste Fire + Ice Store überhaupt wurde von der internen Shop Design-Abteilung von Bogner gemeinsam mit der Firma Knoblauch in Markdorf gestaltet und präsentiert auf rund 110 m² Verkaufsfläche das gesamte Fire + Ice-Sortiment.



Laut Bogner habe die Idee eines eigenen Fire + Ice Stores bereits seit einigen Jahren bestanden. Nun wird sie mit dem bestehenden Partner Sport4You in bester Skilage, mitten in Tirol, realisiert. Sport4You betreibt insgesamt neun Geschäfte im Ötztal, u.a. auch den Bogner-Store in Sölden. Bogner und Sport4You arbeiten bereits seit 2008 eng zusammen.

Von: Christiane Marie Jördens