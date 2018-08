Der neue Blue Tomato Store in der Stadt am Genfer See ist der insgesamt fünfte Standort des österreichischen Unternehmens in der Schweiz. Es ist dies das erste Geschäft von Blue Tomato in einer Stadt außerhalb des deutschsprachigen Raums. Der Shop in der Rue St. Laurent umfasst rund 350 Quadratmeter, die sich auf zwei Ebenen erstrecken. Hier finden vor allem junge, aktive und boardsportaffine Kunden eine Vielzahl an Equipment für den Boardsport sowie aktuelle Streetwear. Zu den angebotenen Marken zählen u.a. Vans, Rip N Dip, Volcom, Burton, DC oder Thrasher.



»Die Eröffnung unseres ersten Standorts außerhalb des deutschen Sprachraums ist für uns ein weiterer Meilenstein und natürlich etwas ganz Spezielles«, so Blue Tomato-CEO Adam Ellis über die Eröffnung.



Über Blue Tomato



Blue Tomato feiert 2018 bereits sein 30-jähriges Firmenjubiläum: 1988 wurde das Unternehmen vom ehemaligen Snowboard-Europameister Gerfried Schuller in Schladming gegründet. Das Unternehmen mit Stammsitz im steirischen Schladming zählt mit mehr als 450.000 Produkten zu den weltweit größten Online-Händlern im Bereich Snowboard, Freeski, Touring, Skate und Surf und betreibt aktuell auch 37 stationäre Shops in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Von: Christiane Marie Jördens