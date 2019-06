»Innsbruck ist die Heimat von Black Diamond in Europa«, so Stephan Hagenbusch, General Manager Europe und Vice-President International Sales. »Hier befindet sich unser europäisches Headquarter. Innsbruck bauen wir dabei bewusst als unseren Brand-Hub in Europa auf und sind Partner des Kletterzentrums Innsbruck, des Österreichischen Kletterverbandes, des Innsbruck Alpine Trail-Festivals und Hauptsponsor von Events wie der Kletterweltmeisterschaft. Die Eröffnung eines Flagshipstores ist ein weiterer Schritt unsere Markenpräsenz vor Ort zu stärken.«

Verfolgt wird mit der Eröffnung des Black Diamond-Stores eine klare Sales-Channel-Strategie, die den Fachhandel und die Key-Accounts ins Zentrum stellt. Der Flagshipstore soll den Bekanntheitsgrad der Marke steigern sowie das Kundenerlebnis ins Zentrum rücken. Hierfür werden monatlich Events mit Athleten- und Fachvorträgen geplant.

Von: Márcia Neves