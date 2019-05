Betten Reiter setzt mit der Eröffnung der neusten Filiale in der Shoppingcity Wels völlig neue Maßstäbe in punkto Ladenbau, Service und innovativem Einkaufserlebnis. Das beginnt bereits beim Eingangsportal. Mit der mit 65 Metern aktuell längsten Schaufensterfront eines Heimtextilien-Geschäfts in Österreichs samt dreidimensionalem Videoportal.

Ermittlung der Schlaf-DNA

Neu ist daher auch die Möglichkeit in einer Schlaf-Erlebniskabine, seine persönliche Schlaf-DNA ermitteln, um sich dann, ein an die individuellen Bedürfnisse angepasstes Bett, zusammenstellen zu lassen. Neben der Schlaf-Analyse wird es im neuen Geschäft auch ausgebildete Schlafberater und –beraterinnen geben.

Trend: Nachhaltigkeit

Auch Betten Reiter springt auf den Nachhaltigkeits-Zug auf. Das aktuelle Sortiment wurde mit nachhaltigen sowie tierschutz-, fairtrade-, bio- und vegan-zertifizierten Heimtextilien über Deko bis hin zu Vorhängen und Sonnenschutz erweitert.

Bessere Anbindung zum Westen

Ziel der Erneuerung und des Umzugs, war nicht nur das Sortiment zu erweitern, sondern in erster Linie auch eine bessere Anbindung zum Westen Österreichs zu bieten, sowie »eine Vergrößerung [des] Einzugsgebietes bis hin ins Salzkammergut und ins obere Innviertel«, erklärt Peter Hildebrand, Geschäftsführer von Betten Reiter. »Mit den Filialen in Leonding und Linz ist der Oberösterreichische Zentralraum für die Zukunft perfekt mit Reiter Kompetenz abgedeckt.«

Von: Márcia Neves