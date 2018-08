Wie die deutsche Textil Wirtschaft berichtet, hat sich Anders Holch Povlsen 29 % der Anteile an dem extrem schnell wachsenden Unternehmen About You gesichert. Die Beteiligung erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung von rund 300 Mio. US-Dollar. Damit weist About You nun rein rechnerisch einen Unternehmenswert von mehr als einer Milliarde US-Dollar auf.



Erfolgsplattform About You



About You gilt als eines der am schnellsten wachsenden Fashion-Tech-Start-Ups in Europa. Als erster Online-Händler hat sich das Unternehmen vom Start weg ganz klar an die Generation Smartphone gerichtet. Der eigene Anspruch ist es, jedem Kunden am Smartphone einen individuellen Shop anzubieten, der sich dem jeweils eigenen Stil anpasst und nur relevante Produkte und Outfit-Vorschläge anzeigt. Im Geschäftsjahr 2017/18 (per 28. Februar) erzielte About You einen Umsatz von 283 Mio. Euro, das war mehr als doppelt so viel als im Jahr davor (135 Mio. Euro). Für 2018/19 wird eine Steigerung auf 450 bis 480 Mio. Euro anvisiert. Auf der Plattform sind bereits mehr als 1.000 Marken erhältlich, außerdem bietet das Unternehmen seine E-Commerce-Infrastruktur auch anderen Kunden aus Handel und Industrie als Dienstleistung an. About You wurde im Jahr 2014 als Ableger der Otto Group gegründet, die weiterhin größter Gesellschafter ist. Auch verschiedene Mitglieder der Familie Otto sind mit größeren Anteilen am Start-Up beteiligt. Das Unternehmen will das zusätzliche Kapital nun für die weitere Expansion einsetzen. Man wolle die Kundenbasis weiter ausbauen, größere Marktanteile hinzugewinnen und neue Märkte sehr schnell erschließen, wird Tarek Müller, Mitgründer und Geschäftsführer von About You, zitiert. Arbeiten aktuell 450 Mitarbeiter in der Hamburger Zentrale, soll diese Zahl in den kommenden drei Jahren verdoppelt werden.



Für Anders Holch Povlsen, der zu den 250 reichsten Europäern zählt, ist es nur die jüngste in einer ganzen Reihe von Investments in Online Start-Ups. So hält der Unternehmer u. a. auch größere Beteiligungen an Zalando (10 %) und Asos (29,5 %), die beide direkte Mitbewerber von About You sind.

Von: Manuel Friedl