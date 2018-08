Die Marke Benetton befindet sich seit Jahren in der Krise. Das macht es auch für Franchisenehmer nicht leicht. Nun ist der Welser Franchisenehmer, die MC Fashion Textilhandel GmbH von Markus Eric Hofstätter, in den Konkurs geschlittert.



Das Unternehmen hatte in der Welser Innenstadt drei eigenständige Stores von Benetton, Sisley und der Kinder-Linie Benetton012 betrieben. Erst mit Dezember 2016 wurden die drei Geschäfte zu einem 420 Quadratmeter großen Megastore in der ehemaligen Thalia-Buchhandlung in der Schmidtgasse zusammengelegt.



Vom AKV heißt es zu den Insolvenzursachen: »Die Ursachen für die negative wirtschaftliche Entwicklung liegt einerseits in der zunehmenden Konzentration des Textilhandels und dem damit verbunden erhöhten wirtschaftlichen Druck insbesondere durch Billiganbieter, womit kontinuierliche Umsatzrückgänge zu verzeichnen waren. Andererseits zeichnen sich auch die wirtschaftlichen Probleme im italienischen Benetton-Konzern als insolvenzursächlich.«

Von: Manuel Friedl