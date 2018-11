Der Sanierungsplan für den insolventen Textilbetrieb Baumann Dekor mit Sitz in Gmünd wurde am Mittwoch am Landesgericht Krems von den Gläubigern angenommen. Sie erhalten eine Quote von 20 %. Davon werden 8 % sofort beglichen, weitere je 6 % sind in einem bzw. in zwei Jahren fällig, berichtet der Gläubigerschutzverband Creditreform. Das Sanierungsverfahren wurde im September eröffnet. Bis zum Zeitpunkt der Sanierungsplansatzung wurden laut Creditreform von 89 Gläubigern anerkannte Konkursforderungen in Höhe von 1,6 Mio. Euro angemeldet.



»Die mehr als hundertjährige Geschichte des traditionsreichen Waldviertler Textilbetriebes findet somit nach Turbulenzen eine Fortsetzung«, heißt es in der Aussendung. Im Jahr 2011 musste die damalige Firma Brüder Baumann GmbH Konkurs anmelden. »Nach Kündigungen im Jahr 2015 und der nunmehrigen Insolvenz scheinen die Zukunft des Textilbetriebes Baumann in Gmünd als einem der letzten Waldviertler Textilbetriebe und der zumindest mittelfristige Erhalt von 39 Arbeitsplätzen gesichert«, teilte Creditreform mit.

Von: Manuel Friedl

Weitere Meldungen