Die Arket-Filiale befindet sich in der Mönckebergstraße 11, mitten in Hamburg. Der somit dritte deutsche Store stand ebenfalls auf der Expansionsliste von Arket, auf der vor allem europäische Großstädte stehen, darunter London, München und Kopenhagen. Das Label wurde 2017 von H&M gelauncht und betreibt Onlineshops in 18 Märkten (darunter auch Österreich).



Der Arket Store mit seinem angeschlossenen Café ist im Rappolthaus beheimatet – einer historischen Adresse am Gerhart-Hauptmann-Platz. Das breite Sortiment umfasst neben markeneigenen Produkten auch 50 weitere Marken. Das integrierte Arket Café ist direkt neben dem Haupteingang gelegen. Das wechselnde Menü enthält vegetarische und vegane Gerichte sowie Gebäck, bei denen traditionell skandinavische Aromen mit globalen Einflüssen verschmelzen. Die Grundlage dafür bildet das Nordic Food Manifest.



Am Abend des 19. Oktober 2018 wurde in Anwesenheit der Medien, Influencern wie Caro Daur und Swantje Sömmer sowie 350 geladenen Gästen aus der Hamburger Szene die Store Preview gefeiert.

Von: Christiane Marie Jördens