Im Zuge der Meet Magento von 18. bis 19. Juni 2018 in Leipzig wurde der beste, auf dem Shopsystem Magento basierende, Onlineshop Deutschlands gesucht: Das Münchner Modeunternehmen Aigner konnte sich die Auszeichnung für 2018 sichern. Eine Jury aus elf Experten aus Wirtschaft und etwa vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland wählte aus den teilnehmenden Onlineshops den Gewinner Aigner. Bewertet wurde in den Disziplinen Idee, Design, Performance, Usability, Produktpräsentation und Zielgruppenansprache.



Shopsystem Magento



Ende März 2008 wurde die Onlineshop Software Magento erstmals veröffentlicht und gehört mit einem Marktanteil von 30 % zu den besten E-Commerce-Systemen weltweit. Mittlerweile basieren 224.00 Webseiten weltweit und 15.500 Webseiten in Deutschland auf diesem Shopsystem.

Von: Christiane Marie Jördens