Die Ahlers AG präsentierte nun ein umfangreiches Maßnahmenpaket: Ziel ist es, »das Unternehmen in einem sich stark verändernden Marktumfeld zukunftssicher und nachhaltig profitabel aufzustellen«, teilt das Unternehmen mit. Dazu gehört ein Personalabbau von rund 130 Mitarbeitern, davon voraussichtlich 100 in Deutschland. Eingestellt wird die Sportswear-Marke Jupiter, und zwar mit Auslieferung der Wintersaison 2019. Außerdem soll die gesamte Organisation verschlankt, die Logistik verbessert werden.



Für das erste Halbjahr 2017/18 (Dezember 2017 bis Mai 2018) hatte Ahlers ein Umsatzminus um 5,5 % auf 110,8 Mio. Euro gemeldet, dieses hat sich bis September noch auf –6,7 % vergrößert. Die Marken Pierre Cardin und Pioneer konnten im Halbjahr hingegen um 2,8 % bzw. 2,2 % zulegen. Das Konzernergebnis drehte in den ersten sechs Monaten vor allem aufgrund der rückläufigen Umsätze von +1,3 auf –0,4 Mio. Euro. Für das dritte Quartal liegen noch keine Ergebniszahlen vor.

Von: Manuel Friedl