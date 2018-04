Die Adler Modemärkte AG hat im Geschäftsjahr 2017 ein Umsatzminus von 3,5 % auf 525,8 Mio. Euro eingefahren. Verantwortlich dafür macht der Vorstand »ein weiterhin schwieriges Branchenumfeld«. In Österreich verlor Adler 3,2 % des Umsatzes und kam bei 68,9 Mio. Euro zu liegen. Der Jahresüberschuss stieg hingegen auf Konzernebene von mageren 0,4 Mio. Euroim Jahr 2016 auf nunmehr 3,9 Mio. Euro. Verantwortlich dafür waren nicht zuletzt Einmalerträge aus Immobilienverkäufen in Höhe von mehr als 10 Mio. Euro. Doch auch operativ gab es Fortschritte. Immerhin stieg das um diese Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis EBITDA um 7,2 % auf 25,4 Mio. Euro. So verringerten sich die Personalkosten vor allem durch eine bessere Personaleinsatzplanung im Jahresvergleich um 5,3 % auf 96,9 Mio. Euro. Die Rohertragsmarge stieg von 52,9 % auf 53,6 %.



Prognose 2018 bis 2020



Für das aktuelle Geschäftsjahr sieht der Adler-Vorstand ein weiterhin schwieriges Branchenumfeld im Textileinzelhandel und geht deshalb von einem Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau aus. Für das EBITDA wird mit einer geringfügigen Steigerung gerechnet. Auch mittelfristig sieht Adler nicht allzu viel Wachstumspotenzial: Bis 2020 soll der Umsatz um 5 % steigen. Weiteres Umsatzwachstum wird angestrebt, allerdings nicht um jeden Preis. Vielmehr steht eine Steigerung der Profitabilität im Vordergrund: Das EBITDA soll bis 2020 deutlich überdurchschnittlich um mindestens 50 % wachsen. Laut der zu Jahresbeginn verabschiedeten neuen »Strategie 2020« will sich Adler nochmals verstärkt als modische Anlaufstelle »für Menschen ab 55 Jahren« positionieren. Produkt, Vertrieb sowie Kommunikation und Marketing sollen künftig noch stärker auf die Bedürfnisse dieser Kundengruppe ausgerichtet werden. Adler betreibt derzeit 182 (-1) Modemärkte, davon 155 (- 1) in Deutschland und 22 (+/-0) in Österreich. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 Quadratmeter Verkaufsfläche, die zu 85 % mit Eigenmarken bespielt werden.

Von: Manuel Friedl