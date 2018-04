Bei der Internationalen Handelstagung dreht sich 2018 alles um folgende Fragen: Welches sind die digitalen Schlüsseltrends, welche neuen Ladenformate entstehen? Was sind typische Führungsfehler, und wie gewinnt man den Kampf um die größten Talente? Denn der Kunde von heute ist nun immer besser informiert und Einfachheit sowie gute Gefühle dominieren sein Einkaufserlebnis. Dafür kennt der Händler dank präziserer Daten sein Klientel umfassender, was wiederum zu höheren Anforderungen an Führung und Mitarbeiter führt. Zentrale Aufgabe ist es, schneller zu lernen und »entlernen«. Newcomer und Innovatoren aus unterschiedlichen Bereichen stellen sich diesen und weiteren Aspekten der neuen Handelswelt. Weitere Informationen finden Sie unter gdi.ch/iht2018.



Was? 68. Internationale Handelstagung

Wann? 6. und 7. September 2018

Wo? Gottlieb Duttweiler Institut, Zürich (CH)

Von: Melanie Trautsch