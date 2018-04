Um 14 % konnte Intersport Austria den Umsatz in Österreich auf 366,5 Mio. Euro steigern. Zum dicken Plus trugen vor allem die Produktbereiche Wintersport, Bike, Outdoor und Fitness bei. Diese hätten sich laut einer aktuellen Meldung besonders erfolgreich entwickelt.



E-Bike als »Knüller«



»Der Knüller ist das E-Bike. Um unglaubliche 45 % legte hier der Verkauf zu. Der Trend ist nicht zu bremsen. Aus dem Intersport-Sportreport wissen wir, dass mehr als 600.000 Österreicher planen, ein E-Bike anzuschaffen«, so Mathias Boenke, Geschäftsführer von Intersport Austria, begeistert. Insgesamt stieg der Produktbereich Bike um 22 %.



Der Bereich Outdoor wuchs im ersten Halbjahr 2017/18 erneut um 21 %, die Kategorie Fitness verzeichnete ein Plus von 10 %. Der früh einsetzende Winter brachte Intersport Austria im Bereich Snow Alpin einen Umsatzzuwachs von 17 %. Beliebt ist hier vor allem das Skitourengehen: Hier konnte man um 30 % zulegen.



Intersport Austria darf sich nach dem Winterhalbjahr 2017/18 aber nicht nur in Österreich über gestiegene Erlöse freuen: Auch in den lizenzierten Ländern Ungarn, Tschechien und Slowakei konnte man wachsen.

Von: Christiane Marie Jördens