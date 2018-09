Von 31. August bis 2. September 2018 fand die von Reed Exhibitions veranstaltete Tracht & Country statt. Mit einem Anteil von rund 50 % Internationalität bezgl. Fachbesucher und Aussteller ist sie im Portfolio des Unternehmens Reed Exhibitions jene Fachmesse mit dem höchsten Internationalisierungsgrad. Die 100. Ausgabe der Tracht & Country war gleichzeitig auch die Premiere von Clara Wiltschke als neuer Category Managerin, die die Position von Vorgänger Wilfried Antlinger übernommen hat.



Unter dem Motto der 50-jährigen Messegeschichte und ihres Weges in die Zukunft stand auch der Tracht & Country-Branchenabend am ersten Messetag. Fast 500 Gäste – Aussteller, hochrangige Vertreter der Bundes-, Landes- und Stadtpolitik sowie der Wirtschaftskammer - nahmen teil. Zu den Highlights des Messeprogramms gehörten auch die Modenschauen von jeweils dreizehn Labels, die sich zweimal am Tag in Halle 1 präsentierten.



Termine demnächst:

Tracht & Country Premiere am 22. & 23. Jänner 2019 in der Brandboxx Salzburg

Tracht & Country, 1. bis 3. März 2019 im Messezentrum Salzburg

Von: Christiane Marie Jördens