STEFFL: Neuer Einkäufer für Sport & Fashion

Andreas Müller verantwortet seit 2. August 2021 das Einkaufsressort für den Bereich Sport & Fashion im Wiener Kaufhaus Steffl.

Der Steffl Sport Concept Store auf der 4. Etage des Traditionskaufhauses hat mit Andreas Müller seit Anfang August einen neuen Einkaufsleiter.

Der 35-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung im Einkauf, darunter über 15 Jahre bei Breuninger. In seiner neuen Position werde Müller »wesentlich die Auswahl an Funktionsmarken und Fashionbrands mitbestimmen und ein nachhaltiges Sport & Lifestyle Erlebnis schaffen«, so eine aktuelle Pressemitteilung. Steffl-Geschäftsführer Nico Heinemann kommentiert: »Mit Andreas Müller konnten wir einen echten Profi für den Steffl gewinnen, der für Sport und die dazugehörenden Themen Fashion und Performance brennt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin sicher, dass diese Neubesetzung einen weiteren wichtigen Schritt für uns bedeutet, hin zu einer neuen Generation von Sport Stores!«