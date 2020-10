Die Modeklasse der Angewandten hat eine neue Leiterin. Die britische Designerin und Künstlerin Grace Wales Bonner übernimmt die Modeprofessur an der Universität für Angewandte Kunst in Wien.

Sie folgte per 1. Oktober auf das Designerduo Lucie und Luke Meier, das die Leitung der Abteilung nach einem Jahre wieder abgegeben hat.

Die 1992 in London geborenen Britin startete ihr eigenes Label für Menswear 2014/2015 und gewann bereits mit der Präsentation ihrer ersten Kollektion renommierte Fashion Awards. In der Folge erweiterte sie ihre Kollektion um Frauenmode. Ihrer Arbeit in Wien blickt sie voller Vorfreude entgegen: »Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe als Leiterin der Abteilung Fashion Design an der Angewandten, und ich hoffe, eine einzigartige kulturelle Perspektive in das Studium und die Universität einbringen zu können.«