Seit 2019 hat der Wiener Streetstyle-Store WHYAT auch eine eigene Premium-Kollektion im Angebot. Nun beginnt Designer Philipp Ledl mit dem Wholesale. Produziert wird ausschließlich in Italien.

Ende 2018 eröffnete der damals erst 21-jährige Philipp Ledl seinen Multilabel-Store für hochwertigen Streetstyle in der Wiener Innenstadt, an der Freyung/Ecke Strauchgasse. Nahezu zeitgleich ging Ledl auch mit seiner eigenen Kollektion an den Start. Wie der Laden WHYAT richtet sich auch die gleichnamige Kollektion an urbane junge Männer, die gerne Neues ausprobieren.