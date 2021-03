Die neue Kapsel von Boss x Russell Athletic vereint das Beste aus den beiden Welten Tailoring und Sportswear.

Boss und die amerikanische Sportswear-Marke Russell Athletic bringen eine gemeinsam entwickelte Kapselkollektion heraus. Inspiriert von den Archiven beider Brands vereinen die Casualwear-Teile die Tailoring-Expertise von Boss und die sportive Handschrift von Russell Athletic, einer Tochtergesellschaft von Fruit of the Loom.

Als Inspiration diente ein Blick in die Archive beider Marken. Viele der Styles sind unisex und können damit von Männern, als auch von Frauen getragen werden.

Hugo Boss Chief Brand Officer Ingo Wilts kommentiert die Zusammenarbeit: »Der Trend hin zur Casualwear ist auch in unseren Boss Kollektionen ein immer wichtigerer Aspekt. Der Zeitpunkt der Kooperation mit Russell Athletic passt für uns daher sehr gut. Die Marke hat vor rund 100 Jahren das Sweatshirt entwickelt und gilt damit als absoluter Pionier in Sachen Sportswear. Es war für uns eine tolle Gelegenheit mit einem Team zusammenzuarbeiten, das über eine so lange Tradition und Kompetenz im Bereich Sportswear verfügt. Als ich das erste Mal in die USA kam, war ein Russell Athletic-Sweatshirt tatsächlich mein erster Kauf. Ich wollte schon immer mit der Marke zusammenarbeiten, daher ist dieses Projekt für mich persönlich sehr besonders.«

Den Verkaufsstart begleitet eine Kampagne der Kreativagentur Highsnobiety. Schauplatz für den digitalen Launch war die Gotham Hall in New York City: