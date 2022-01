Schon zu Lebzeiten im Museum: Der französische Modeschöpfer Thierry Mugler beim Besuch seiner Ausstellung »Couturissime« in der Kunsthalle München im Jahr 2020. Seit September 2021 ist eine Thierry-Mugler-Schau im Musee des Arts Decoratifs in Paris zu sehen.

Der französische Modeschöpfer mit Wurzeln in Linz dominierte die 1980er-Jahre. Er gilt als Pionier der großen Mode-Inszenierungen.

Der Modedesigner Thierry Mugler ist gestern, Sonntag, gestorben. Der 73-Jährige sei eines natürlichen Todes gestorben, teilte sein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP in der Nacht auf Montag mit. Zuvor war sein Tod auf der Facebook-Seite des Designers, der in den 1980ern die Modewelt in Paris dominierte, bekanntgegeben worden. Dem Sprecher zufolge kam Muglers Ableben völlig unerwartet: Dieser wollte Anfang der Woche neue Kooperationen bekanntgeben.

Linzer Wurzeln

Thierry Mugler wurde 1948 in Straßburg geboren. Seine Familie stammte ursprünglich aus Linz und war in den Nachkriegswirren ins Elsass gezogen. Mit 14 Jahren wurde er in das Ballettcorps der Opéra du Rhin aufgenommen und besuchte anschließend die Kunstgewerbeschule in der elsässischen Hauptstadt. Bereits damals schneiderte er seine ersten Entwürfe aus Kleidungsstücken vom Flohmarkt.