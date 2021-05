Der niederländische Premium-Departmentstore De Bijenkorf ist in Österreich gestartet: Seit 30. April ist das Sortiment an Mode, Kosmetik, Accessoires, Reise- und Wohnprodukten von mehr als 1.000 Marken über Debijenkorf.at auch hierzulande erhältlich.

Mit einem Onlineshop für den deutschen Markt ist De Bijenkorf bereits im Herbst 2019 gestartet. Mit 30. April fiel nun der Startschuss für Österreich. Die Plattform zeichnet sich nicht nur durch ihr umfangreiches Markenangebot aus – mit dabei sind Brands wie Alexander McQueen, Balenciaga, Cartier, Charlotte Tilbury und Gucci sowie Hugo Boss, Polo Ralph Lauren oder Stone Island – sondern auch durch ihre hohe Kundenorientierung. Bestellungen, die vor 14.00 Uhr aufgegeben werden, werden innerhalb von maximal zwei Werktagen kostenfrei ausgeliefert. Die Kundenbetreuung und der Support erfolgen über ein deutschsprachiges Kundencenter in Essen und werden durch einen zusätzlichen WhatsApp Customer Service ergänzt. Dass die Nutzererfahrung im Mittelpunkt steht, wird auch bei der mobilen Website, welche umfangreiche Einkaufs-sowie Checkout-Funktionen bietet, deutlich.

Ein wichtiger Punkt auf der Agenda der Niederländer ist das Thema Nachhaltigkeit. So arbeitet das Unternehmen stetig an der Ausweitung seines nachhaltigen Sortiments und strebt bis 2025 ein vollständig nachhaltiges Produktangebot an. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist das energieneutrale Distributionszentrum von De Bijenkorf, welches über eine 5-Sterne BREEAM Zertifizierung verfügt.

Der Department-Store betreibt als Teil der Sefridges Group Filialen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Amstelveen, Eindhoven, Maastricht und Utrecht. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 4.000 Mitarbeiter.