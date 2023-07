Die in Barcelona ansässige Brand setzt auf Künstliche Intelligenz: Mit Hilfe der Technologie hat Desigual erstmalig eine Kollektion entwickelt, die auf Anfrage, sprich „On-Demand“, vertrieben wird.

Eigentlich existiert die aktuelle Kollektion des für seine farben- und musterstarken Designs bekannten Labels Desigual noch gar nicht. Sie kann allerdings jederzeit hergestellt werden, so das Label. Und zwar, wenn sich eine Kunde für den Kauf eines der Produkte entscheidet. Damit lanciert die Brand ihre erste On-Demand-Kollektion, die gewissermaßen auch als Test verstanden wird. Man wolle herausfinden, wie groß das Interesse der eigenen Community an Innovationen dieser Art sei, liest man in der entsprechenden Mitteilung. Entworfen wurden die Designs mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz. Damit hätte man die Absicht verfolgt, „die Nützlichkeit von KI als kreative Ressource auf die Probe zu stellen“.

Acht Taschen, konkret drei Shopper, zwei Umhängetaschen, eine Beuteltasche, eine Schultertasche und eine Baguette-Bag, ein Kimono im Oversize-Fit und ein langer Glockenrock mit besticktem Denim Patch in unterschiedlichen Farben wurden auf diese Art entworfen. Die VK-Preise der Accessoires belaufen sich auf 199 bis 249 €. Der Kimono liegt bei 399 €, der Rock bei 199 €. Desigual

Commitment zu Innovation

Seitens Desigual sehe man es als eigene Aufgabe, Fortschritt voranzutreiben und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen, so das Label. Das zeige sich beispielsweise im Einsatz immer nachhaltigerer Materialien und verfahren. Die erste On-Demand-Kollektion soll zur Lagerbestandsreduktion beitragen und so dem Problem der Überproduktion entgegenwirken. Desigual-Gründer Thomas Meyer dazu: „Diese Kollektion zeigt, wie wir unsere beinahe 40-jährige Erfahrung in der Branche mit neuen Innovationen kombinieren, und so Fortschritt in unserem Unternehmen vorantreiben. Die On-Demand-Fertigung von Kleidung und Accessoires ermöglichen uns mit der Reduzierung des Lagerbestandes zu experimentieren und neue Wege zu erforschen, um die Verbraucher zu erreichen.“