Der Sportartikelhersteller New Balance will seine Kräfte künftig mit Stone Island bündeln. Die ersten gemeinsamen Produkte sollen im Laufe des Jahres folgen.

New Balance und Stone Island wollen die Performance ihrer Produkte künftig gemeinsam vorantreiben. Der Startschuss soll im Bereich Footwear fallen, wo neue Produkte »in mehreren Wellen in den kommenden Jahren« lanciert werden sollen. »Unsere Zusammenarbeit mit Stone Island ist nicht nur in der Leistungsinnovation verwurzelt, sondern auch in der Potenzierung unserer gemeinsamen Werte – hochwertige Handwerkskunst und ausgezeichnete Produktqualität«, kommentiert Chris Davis, Chief Marketing Officer bei New Balance. Man freue sich darauf, gemeinsam Grenzen zu verschieben und mit Design zu experimentieren.

Auch Carlo Rivetti, Präsident und Creative Director bei Stone Island, zeigt sich von der Zusammenarbeit begeistert: »Es gibt nur eine begrenzte Zahl von Marken, die man als ikonisch bezeichnen kann. Sie sind es aufgrund von Konsequenz in ihrer gesamten Unternehmensgeschichte, einer starken Vision und der unendlichen Leidenschaft, die sie in die Produktherstellung stecken – und all dies stets im Dienste der Endkunden, ohne dabei in Selbstgefälligkeit zu verfallen. Stone Island und New Balance haben gezeigt, dass sie zu diesen Marken gehören. Konzepte und Ideen durch eine offenere Kooperation unserer Teams mit dem Ziel auszutauschen, ein großartiges, zuverlässiges Produkt zu schaffen, ist aufregend. Eine bessere Botschaft können wir gemeinsam unserem Publikum gar nicht vermitteln.«