FFP2-Masken sind in den vergangenen zwei Jahren zum täglichen Begleiter geworden. Das Label KAZE hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Schutzmasken nachhaltiger und stylischer zu gestalten.

2020 in Hong Kong gegründet steht KAZE für FFP2-Masken in aufregenden Farbstellungen und mit nachhaltigem Hintergrund. Das Unternehmen verfolgt das Ziel der CO2-Neutraliät. Um dies zu erreichen, kooperiert man mit Baumbuddy, einer Linzer Initiative zur Aufforstung von Mischwäldern, Streuobstwiesen und Baumgärten. Konkret wird für jeweils 30 in Europa verkaufte Masken ein Baum gepflanzt. Werden drei Boxen á zehn Masken gekauft, erhält man eine Patenschaft für einen Baum und ein Zertifikat von Baumbuddy, das darüber informiert, wo der Baum gepflanzt wurde.

Schutz für Mensch und Erde