Joop! rockt die Menswear seit einigen Saisonen. Im Gespräch sagt Gregor Langerspacher, Head of Design Joop! Menswear, worauf der Handel im nächsten Sommer setzen sollte.

Im Sommer 2024 zeigt sich bei Joop! der Einsatz von Farbe in etwas ruhigerer Art und Weise. Die Leuchtkraft wird etwas heruntergefahren und abgezogene Farben mit hohem Weißanteil treten stärker in den Vordergrund. Trend Farben sind dabei bei Joop! ein pudriges Gelb, ein frischer Pfirsich-Ton sowie ein zartes Olive. Die Basisfarben Blau, Beige und White geben die Farbrichtung an und werden nur vereinzelt durch die Saisonfarben gebrochen. Flower Prints von Mini bis Maxi und moderne Paisleys, als Drucke auf Leinenbasis oder fließenden Viscose,- sowie Tencel- Stoffen verbinden dabei gekonnt die Kollektionsfarben – bleiben aber immer in gedeckter Farbigkeit. Bei der Jeans-Kollektion wird hingegen mit der Leuchtkraft der Farbtöne gespielt. Ein intensives Orange, ein kräftiges Gelb mit leichtem Neonanteil und ein starkes Limegreen sorgen für Frische. Flower- sowie tonale Leoprints setzen gekonnt Highlights und fungieren auch hier als Farbverbinder.