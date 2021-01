Die neue DOB bleibt down to earth, sie hat einmal mehr die Weichen in Richtung Bequemlichkeit gestellt. Das Zurückgeworfensein auf die eigenen vier Wände und den Spaziergang im Freien als einziges Vergnügen hat vorhandene Trends noch einmal beschleunigt.

„Machen wir uns nichts vor: Auch ohne Corona wäre die Casualisierung der Mode nicht aufzuhalten gewesen.“

1/5 Teilen 2/5 Teilen 3/5 Teilen 4/5 Teilen 5/5 Teilen

Machen wir uns nichts vor: dass das Thema Komfort als absolutes Muss im modischen Anspruch der Kundinnen nicht mehr wegzudenken ist, stand auch vor Corona schon fest. Damit eine von Unsicherheit und wirtschaftlicher Schieflage geprägte Orderrunde keine Nullnummer werden würde, mussten die Designer das Thema Casualisierung nochmals ausbauen. Bequem im Home-Office, erdverbunden in der Natur - und das am besten in Teilen, die sowohl Indoor- als auch Outdoor-tauglich sind: die neuen Outfits erinnern an die Fitness-Welle der 80er Jahre, gemischt mit der Lagerfeuer-Romantik in heimischen Wäldern. Handgefertigte Optiken erlangen einen neuen Stellenwert, Strick avanciert damit zur unverzichtbaren Produktgruppe. Natürlicher Komfort in detaillierten Strukturen steht im Fokus. Zopfmuster und Rippen sind essentiell, neue Garnkombinationen, die Grobstrickoptiken zeigen, aber leicht und Indoor-tauglich sind, sind ideal für die frühen Liefertermine. Styles mit gemütlichem Volumen und Alpaka-Anteil spenden Wärme und Komfort. Allover-Strick-Outfits erfüllen die Ansprüche nach Komfort drinnen und Wärme draußen.Andererseits begeistert der technologische Fortschritt in neuen Qualitäten, die Active Wear mittlerweile auch im Stadtbild alltagstauglich erscheinen lassen. Jersey allover, Sweat als Rock, Hose, Kleid oder variantenreiches Oberteile prägen die neue Bodenständigkeit ebenso wie jede Menge Denim, schon wieder Leggings, praktische Culottes und rustikale Hemdjacken. Dem Drang nach draußen entsprechen die Hersteller mit karierten Caban-Jacken, loosen Jackets in A-Form sowie den neuen, ärmellosen Longwesten aus Daune, Wolle oder Neopren. Auch hier trifft technologischer Fortschritt auf die derzeit angesagte Biedermeier-Lebensweise. Die DOB-Hersteller meistern den Spagat mit Gefühl und Konsequenz.