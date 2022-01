Marc Cain

Die deutsche Model-Show steht diesmal im Zeichen von Diversität.

»Wir freuen uns riesig und sind schon sehr aufgeregt, bei GNTM mit dabei zu sein. DasThema der Show passt zu uns, denn auch wir wollen alle Frauen und Mädchen dazu ermutigen, die eigene Individualität auszuleben«, erklärt Karin Schrank, Director Marketing. Die Show »Germany’s Next Topmodel« setzt in diesem Jahr noch mehr auf das Thema Diversity. Die Teilnehmerinnen sind unterschiedlicher denn je, von der Körpergröße über das Alter bis hin zur Persönlichkeit. Diese Intention hat das Premium-Modelabel davon überzeugt, offizieller Partner der 17. Staffel zu werden. Auch Marc Cain verkörpert die Werte Vielfalt, Mut und Selbstbewusstsein – in den Kollektionen, seiner Marken DNA und bei der Zusammenarbeit mit inspirierenden Frauen.