Die Premium-Fashion-Brand von Red Bull stellt ihre neue Sommerkollektion persönlich vor und inszeniert eine eigene Installation auf einem 27m langen Laufsteg.

Anlässlich des Formel-1-Auftakts in Österreich präsentierte AlphaTauri ausgewählte Highlights seiner F/S-Kollektion 2021 einem exklusiven Kreis geladener Gäste. Nachdem physische Messen abgesagt wurden, konnten sich Händler und Medienvertreter live und vor Ort im Schönberghof in Spielberg einen ersten Eindruck über die neuen Key Looks verschaffen. Die Installation an über 40 Schaufensterpuppen auf einem 27m langen Laufsteg in Form eines Laufbandes erlaubte es, auf Knopfdruck die jeweiligen Styles anzuhalten, um aus der Nähe auf Produktbesonderheiten, wie eingebaute Packable Systeme oder neue technische Materialien, wie etwa die 3 Lagen-Membran, einzugehen. Digital inszenierte Clips erklärten Funktionen und Textiltechnologien der Kollektionsteile. »Für uns ist das Kollektiv entscheidend. Es braucht digitale aber auch physische Plattformen, um im persönlichen Austausch mit Handel, Medienvertretern und Opinionleadern unser Business weiter voranzutreiben« erklärt Ahmet Mercan, CEO AlphaTauri. Breits im Februar gelauncht ergänzte das »Mobile-Innovation-Lab« den Auftrritt: Ein mobiler und 60qm großer Pop-up-Store auf einem Truck, der sich in weniger als 20 Minuten aufbauen lässt. Er soll bald auf Europatour gehen, um Textiltechnologien und die Personalisierungsstation erlebbar zu machen.