Zusammen mit dem auf „Digital-Signage-Lösungen“ spezialisierten Unternehmen Peakmedia baut Sportalm das digitale Angebot im Innsbrucker Store weiter aus.

In seiner Innsbrucker Niederlassung bringt Sportalm seit kurzem Laufstegatmosphäre und die neuesten Trends ins Schaufenster. Dies gelingt mit Hilfe eines 55 Zoll Doppelhoch-Screens, der mit einer Gesamthöhe von 250 Centimeter einen Blickfang in der Auslage darstellt. „Das Displayformat wurde dabei optimal auf Laufstegclips abgestimmt. Es zieht den Blick an und bietet Passanten einen Platz in der begehrten Front Row“, erläutert Bernhard Häusler von Sportalm Kitzbühel die Hintergedanken zum Projekt. Doch der Screen ist nicht das einzige digitale Gadget, mit dem das Kitzbüheler Unternehmen auftrumpft. Ein 24 Zoll Preisinfodisplay ermöglicht in der Auslage eine optisch ansprechende Preiskennzeichnung, die bequem mittels Software angepasst werden kann.