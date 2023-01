Richtig, denn Schimmer und Glamour kommen zur neuen Saison auch in Silber, Schwarz und Farbe. Mal als Paillette, mal in Form von metallischer Beschichtung, als Samt oder Strass – modisches Funkeln ist für Herbst/Winter 2023/24 einer der großen Trends der Womenswear, nicht nur für festive Kapseln im Dezember!

Dass in der Mode jeder Trend auch einen Gegentrend verursacht ist nichts Neues. Die Kraft, mit der die Antwort auf Sweat und Loungewear der vergangenen Jahre aber die Kollektionen durchdringt ist es sehr wohl. Nach Lässigkeit und cosy Optik darf es nun wieder glänzen, glitzern und schimmern. Damit wird Samt zum Aufsteiger, gerne in gehaltvollen Farben. Pailletten, Strass und glänzende Beschichtungen sind omnipräsent – und zwar die gesamte Saison über. Was früher häufig dem Dezember vorbehalten war, wird nun in eine modische Verlängerung geschickt – oder besser: zum Frühstart gebeten. Man soll die Feste bekanntlich feiern, wie sie fallen – und das tut die DOB!

Zentral in diesem Kontext: „from day to night“-Looks. Soll heißen? Die Paillettenhose mit weitem Bein trifft auf den hülligen Strickpullover, der Paillettenrock auf den großen Mantel und das schlichte T-Shirt. Auch Denim avanciert so zur Kombi-Wunderwaffe zum schimmernden Blazer oder dem Statement-Oberteil, ob Top oder Paillettenbluse. So meistern die Looks den Spagat zwischen Office-Attitüde und Party-Tauglichkeit.