The Outnet

The Outnet, die Outlet-Seite des Luxus-Retailers Net-a-Porter, hat sein Angebot um Herrenbekleidung erweitert.

Net-a-Porters Diskont-Seite The Outnet besteht seit mittlerweile 10 Jahren als Plattform ausschließlich für Damenmode. Nun launchte man einen HAKA-Spin-off.

Natürliche Weiterentwicklung

Die neue Seite startet in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und dem Pazifischen Raum. In den USA plant man im Sommer online zu gehen. Auf der Seite haben Kunden nun zwei Optionen: Damen- oder Herrenmode. Die HAKA-Seite ist parallel zur DOB-Seite gestaltet und bietet Fotostrecken, Fashion Editorials und Off-Season Designerstücke von namhaften Marken wie Alexander McQueen, Burberry, Off White oder Dolce & Gabbana.