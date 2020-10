Vergangenes Wochenende läutete Peek & Cloppenburg den modischen Saisonwechsel mit den Special Days im P&C Weltstadthaus auf der Wiener Kärntner Straße ein.

Unter die Gäste mischten sich unter anderem Bloggerin Karin Teigl, Schauspielerin Kimberly Budinsky und Model Zoé Karapetyan. Alle Blicke zog das »Blumen-Cabrio« von We are Flower Girls direkt im Eingangsbereich auf sich – eine Auswahl an Bouquets aus Trockenblumen für zu Hause stand ebenfalls zum Kauf. Wer sich verschönern lassen wollte, war bei den Profis von Dyson bestens aufgehoben, während Lust auf Süßes am Candy-Stand gestillt werden konnte. Für Erfrischung waren Waterdrop und Wein & Co. zuständig. DJ-Sounds sorgten für beste Shopping-Laune.

Peek und Cloppenburg: Special Days in Wien

Die Special Days, so betont das Unternehmen, fanden unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienevorschriften statt.