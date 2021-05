Die dänische Kaufhauskette Magasin du Nord wird mit Ende Mai Teil der Düsseldorfer Unternehmensgruppe Peek & Cloppenburg.

»Magasin du Nord ist wie Peek & Cloppenburg ein Handelsunternehmen mit einer langen Tradition«, so die Unternehmensleitung der Peek & Cloppenburg KG in einer entsprechenden Mitteilung. »Aufgrund der aktuellen Marktdynamik hat sich die Gelegenheit ergeben, Magasin du Nord unter unser Dach zu holen und wir sind überzeugt, dass beide Unternehmen von dieser neuen Partnerschaft profitieren werden.« Mit dem Erwerb betrete man einen neuen europäischen Markt, in dem man großes Potenzial sehe. Die Übernahme ist bereits für Ende Mai geplant.

Der 1868 gegründete Traditionseinzelhändler Magasin du Nord verfügt über sieben Standorte in Dänemark (Kopenhagen, Lyngby, Roedovre, Fields, Odense, Aarhus und Aalborg). Zudem ist die Handelskette erfolgreich im E-Commerce aktiv. Seit 2009 gehörte sie zum britischen Handelskonzern Debenhams. Von den Schwierigkeiten des Unternehmens, das im vergangenen Jahr zum zweiten Mal innerhalb von zwölf Monaten Insolvenz anmelden musste, war der dänische Einzelhändler allerdings nicht betroffen.

Auch nach der Übernahme durch P&C bleibe Magasin du Nord ein eigenständiges Unternehmen »unter der bewährten Führung«.